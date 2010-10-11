Добыча угля в Украине увеличилась на 3,5%

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2010 года увеличили добычу угля на 3,5%, или 1,889 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 55,399 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 7,9%, или 1,521 млн. тонн, – до 17,802 млн. тонн, энергетического – выросла на 10%, или 3,410 млн. тонн, – до 37,596 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в январе-сентябре т.г. добыли 28,167 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 5,612 млн. тонн (меньше на 17,6%, или 1,198 млн. тонн), энергетического – 22,555 млн. тонн (больше на 3,5%, или 370,1 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, в 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Ранее Минуглепром прогнозировал, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.