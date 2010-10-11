Министр энергетики России Сергей ШМАТКО рассчитывает, что РФ сохранит свою долю на газовом рынке Европы несмотря на конкуренцию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на совещании по вопросу развития газовой отрасли до 2030 года в Новом Уренгое.

«Исторически Европа является нашим основным экспортным рынком. К 2030 году здесь прогнозируется снижение собственной добычи, импортозависимость будет расти. Однако европейский рынок характеризуется высокой конкуренцией в части поставок трубопроводного газа (это Норвегия, Алжир), а также поставок СПГ из Катара, Нигерии, Египта и Ливии. Поэтому наша основная задача здесь - сохранение и увеличение доли рынка российского газа в Европе», - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что сегодня развивается достаточно бурными темпами инфраструктура по поставкам СПГ.

С.ШМАТКО добавил, что по информации европейских коллег в Европе уже существует инфраструктура по регазификации СПГ на 118-120 млрд. кубов газа в год. Также, находится в строительстве, то есть в ближайшие несколько лет будет введено, ещё порядка на 120 млрд. кубов газа.

С.ШМАТКО отметил, что прогнозы потребления газа на европейском рынке значительно расходятся между собой и говорят о следующем: либо это вообще стагнирующий рынок и максимум он вырастет до 2030 года на 50 млрд. кубов газа, либо там есть некие позитивные сигналы, говорящие о возможном росте до 200 млрд. кубов с плюсом.

По его словам, в значительной степени эти мощности, или этот возникающий рынок, могут быть замещены возможностями, которые будут созданы на территории Европы для рынка СПГ. И здесь вопросы конкуренции трубопроводного российского газа из России с СПГ очень существенны, подчеркнул С.ШМАТКО.

Он отметил, что суммарные технические возможности экспортных газопроводов в Европу составляют 238 млрд. куб. м.

«Северный поток», «Южный поток» позволит увеличить нашу суммарную мощность до 350 млрд. кубов газа. Это действительно позволит обеспечить дополнительные транспортные возможности и снизить наши транзитные риски», - заверил С.ШМАТКО.