Шматко рассчитывает, что РФ сохранит свою долю на газовом рынке Европы
Министр энергетики России Сергей ШМАТКО рассчитывает, что РФ сохранит свою долю на газовом рынке Европы несмотря на конкуренцию.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на совещании по вопросу развития газовой отрасли до 2030 года в Новом Уренгое.
«Исторически Европа является нашим основным экспортным рынком. К 2030 году здесь прогнозируется снижение собственной добычи, импортозависимость будет расти. Однако европейский рынок характеризуется высокой конкуренцией в части поставок трубопроводного газа (это Норвегия, Алжир), а также поставок СПГ из Катара, Нигерии, Египта и Ливии. Поэтому наша основная задача здесь - сохранение и увеличение доли рынка российского газа в Европе», - сказал С.ШМАТКО.
Он отметил, что сегодня развивается достаточно бурными темпами инфраструктура по поставкам СПГ.
С.ШМАТКО добавил, что по информации европейских коллег в Европе уже существует инфраструктура по регазификации СПГ на 118-120 млрд. кубов газа в год. Также, находится в строительстве, то есть в ближайшие несколько лет будет введено, ещё порядка на 120 млрд. кубов газа.
С.ШМАТКО отметил, что прогнозы потребления газа на европейском рынке значительно расходятся между собой и говорят о следующем: либо это вообще стагнирующий рынок и максимум он вырастет до 2030 года на 50 млрд. кубов газа, либо там есть некие позитивные сигналы, говорящие о возможном росте до 200 млрд. кубов с плюсом.
По его словам, в значительной степени эти мощности, или этот возникающий рынок, могут быть замещены возможностями, которые будут созданы на территории Европы для рынка СПГ. И здесь вопросы конкуренции трубопроводного российского газа из России с СПГ очень существенны, подчеркнул С.ШМАТКО.
Он отметил, что суммарные технические возможности экспортных газопроводов в Европу составляют 238 млрд. куб. м.
«Северный поток», «Южный поток» позволит увеличить нашу суммарную мощность до 350 млрд. кубов газа. Это действительно позволит обеспечить дополнительные транспортные возможности и снизить наши транзитные риски», - заверил С.ШМАТКО.