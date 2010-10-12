Россия к 2030 г. может увеличить экспорт газа до 455-520 млрд. кубометров

Россия к 2030 году может увеличить экспорт газа до 455-520 млрд. кубометров.

Об этом министр энергетики России Сергей ШМАТКО сказал на совещании по вопросам развития газовой отрасли РФ до 2030 года.

«С учётом эффективной работы на рынке Европы, вхождения в рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности на рынок Китая, и развития проектов сжиженного природного газа (СПГ), к 2030 году общий экспорт российского газа может составить порядка 455-520 млрд. кубов газа», - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что обеспечение потребностей внешнего и внутреннего рынков зависит от состояния минерально-сырьевой базы.

«На Россию приходится около четверти из 177 трлн. кубов газа общемировых запасов. Вместе с тем дальнейшее увеличение уровня добычи газа для покрытия прогнозируемого спроса ставит более высокие требования к развитию минерально-сырьевой базы», - сказал он.

По его словам, для обеспечения развития газовой отрасли необходимый прирост разведанных запасов газа до 2030 года оценивается в 26 трлн. кубов.