Нефть дешевеет

Цены на нефть во втораник снижаются под давлением укрепившегося доллара, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.52 мск снизилась на 0,43 доллара, или на 0,52% - до 81,78 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,37 доллара, или на 0,44% - до 83,35 доллара за баррель.

По итогам торгов понедельника курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,3% - до 77,51 пункта.

Кроме того, участники рынков с пессимизмом восприняли заявления министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими (Ali al-Naimi), согласно которым ОПЕК может оставить квоту на добычу нефти без изменений, поскольку рынок находится в сбалансированном состоянии. Также министр заявил о том, что находит цену на нефть на уровне 70-80 долларов за баррель "идеальной".