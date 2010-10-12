Эксперты считают завышенной ставку увеличения акциза на бензин при отмене транспортного сбора

Украинские эксперты считают завышенной предлагаемую в Налоговом кодексе ставку увеличения акциза на бензин в размере 50 евро за тонну при отмене транспортного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты в ходе «круглого стола» на тему «Премьера автоналогов-2011» в ИА «Наш Продукт» сегодня в Киеве.

По мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олега НАЗАРЕНКО, по расчетам ассоциации, при увеличении акциза на бензин на 50 евро/тонна розничная цена на бензин вырастет на 36 коп./л. «Это очень много. По нашим расчетам, это в 4-5 раз будет больше, чем поступает от транспортного сбора», – сказал он.

При этом О.НАЗАРЕНКО отметил, что в год поступления от транспортного сбора составляют около 1,5 млрд. грн.

По его словам, в проекте Налогового кодекса упразднен ежегодный транспортный сбор, однако остается транспортный сбор при первичной регистрации автомобиля. «Мы посчитали, что увеличение цены на бензин должно быть на 12 коп./л, если вообще отменят транспортный сбор, и 7 коп./л – если оставят транспортный сбор при первичной регистрации», – сказал О.НАЗАРЕНКО. Однако саму идею замены транспортного сбора дополнительным акцизом на бензин он поддерживает. «Кто больше ездит, тот будет платить больше за ремонт дорог», – добавил гендиректор ВААИД.

В свою очередь, директор научно-технического центра «Психея» Сергей САПЕГИН отметил, что увеличение акциза на бензин со 132 до 182 евро за тонну является завышенным. «Эта величина завышена в 2,5 раза», – сказал он.

При этом С.САПЕГИН добавил, что поддерживает саму идею замены транспортного сбора дополнительным акцизом на бензин. Также он выразил опасения по поводу того, что дополнительный акциз могут ввести, а транспортный сбор не отменить.

Напомним, в настоящее время в Украине действует акцизный сбор на бензины в размере 132 евро за тонну.