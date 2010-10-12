НАЭР предлагает отменить штрафы за неэффективное использование энергоресурсов

Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов (НАЭР) инициирует отмену штрафов, которые налагаются на промышленные предприятия за неэффективное использование энергетических ресурсов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель НАЭР Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный ведомством, который в настоящее время проходит согласовательную процедуру на уровне центральных органов власти.

По словам главы НАЭР, применение штрафных санкций за превышение норм и лимитов энергопотребления показало свою неэффективность, поскольку, являясь, по сути, фискальным механизмом, не стимулировало предприятия к сокращению расхода энергоресурсов. Кроме того, существующая в настоящее время система штрафов не соответствует европейской практике.

Н.ПАШКЕВИЧ подчеркнул, что главным индикатором работы компании является уровень ее конкурентоспособности, поскольку стоимость энергоресурсов, в конечном счете, закладывается в себестоимость производимых товаров или предоставляемых услуг.

"Все предприятия фактически работают в конкурентных условиях. У них расходование энергоресурсов ложится на себестоимость и естественным образом отображается на конкурентоспособности, …для них будет страшнее мнение потребителя, чем те штрафы, которые раньше налагались", - отметил глава НАЭР.

Он добавил, что законодательные инициативы НАЭР также касаются усиления социальной ответственности компаний.

Справка УНИАН. НАЭР является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения при Кабинете министров Украины.

Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, в рамках своих полномочий, организовывает выполнение актов законодательства и осуществляет контроль за их реализацией, обобщает практику применения законодательства по вопросам, которые относятся к его компетенции, разрабатывает предложения по усовершенствованию законодательства и в установленном порядке вносит их на рассмотрение Кабмина.