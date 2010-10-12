"Одесса–Броды" в аверсном режиме опробуют в ноябре

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО прогнозирует пробную прокачку нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после заседания Кабинета министров Украины.

“Пробный пуск, я думаю, будет в конце ноября”, - сказал Ю.БОЙКО.

По его словам, объемы пробной прокачки составят 80 тыс. тонн.

Как добавил министр, сегодня на Кабмине принято соответствующее протокольное решение “Об осуществлении прокачки пробной партии нефти на Мозырский НПЗ с использованием нефтепроводов “Одесса – Броды” и “Дружба”.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявлял, что продолжаются переговоры с Украиной о переводе нефтепровода "Одесса-Броды" в аверсный режим для прокачки венесуэльской нефти.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

В мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. По информации министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен с 10 до 9 млн. тонн. В текущем году вместо запланированных ранее 4 млн. тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн. тонн.