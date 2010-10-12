Потенциал биоэнергетики Украины составляет около 80 млн. тонн условного топлива – эксперт

Потенциал биоэнергетики Украины на сегодняшний день составляет около 80 млн. тонн условного топлива.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН эксперт по энергетическим вопросам, глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван НАДЕИН.

«Украина имеет самый большой потенциал по развитию собственных возобновляемых ресурсов энергии. На сегодня он составляет около 80 млн. тонн условного топлива… Это один из самых больших потенциалов в Европе», – сказал он.

И.НАДЕИН также отметил, что биоэнергетика является одной из приоритетных отраслей для развития в стране, в частности, она включена в список национальных проектов, одобренных Президентом. «На сегодня мы имеем более 120 проектов в Украине. Общая сумма инвестиций, по нашим оценкам, – около 550 млн. грн. Это достаточно низкий показатель...», – считает эксперт.

По его прогнозам, потенциал биоэнергетики, который есть сегодня в Украине, сможет сократить потребление газа на 15%. В таком случае около 2 млрд. грн. смогут дополнительно поступить в экономику, уверен И.НАДЕИН.

По словам заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Марии МАЛОЙ,

«правительственные решения и бюджетное финансирование не могут решить вопрос создания данной отрасли (отрасли биоэнергетики – УНИАН)».

Она отметила, что сегодня разрабатываются концепции развития возобновляемых ресурсов энергии до 2030 года. «У нас нет «белой книги», сейчас будем пытаться «белую книгу» написать хотя бы до 2030 года, чтобы, в том числе, скорректировать недостатки энергетической стратегии, особенно в направлении развития возобновляемой энергетики в Украине», – сказал М.МАЛАЯ.

По ее словам, сейчас проводится отбор пилотных проектов согласно национальной программе «Новая энергия», утвержденной Президентом. Реализация этих проектов начнется в ближайшее время. «В течение месяца будут отобраны проекты и будет сообщение об их реализации», – отметила она.

Первый заместитель директора Института проблем экологии и энергосбережения Олег ГОРБУНОВ подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет программы энергетического развития на дальнюю перспективу. По его словам, потенциал биоэнергетики в стране может удовлетворить потребности 10-12 млн. человек.

«Это фактически весь наш сельскохозяйственный и аграрный сектор... То есть биоэнергетика может полностью перекрыть все потребности», – отметил О.ГОРБУНОВ.