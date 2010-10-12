Решение о пробной прокачке нефти по «Одесса-Броды» не означает отказ от достройки нефтепровода до Гданьска - Азаров

Решение о проведении пробной прокачки нефти в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса-Броды» в Беларусь не означает, что Украина может отказаться от достройки нефтепровода до Гданьска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

«Пока этот проект украинско-польский (достройка нефтепровода – УНИАН) находится на стадии рассмотрения, мы вправе принимать те решения, которые нам диктует экономика. Такое решение правительство сегодня приняло о реализации пилотного проекта, но это вовсе не меняет наши стратегические планы», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что 30 сентября в ходе переговоров с премьер-министром Польши достигнута договоренность об активизации работы по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» на территории Польши.

«Никто ни в коем случае не отказывается ни от какого совместного сотрудничества с Польшей. Напротив, я недавно был в Польше, и мы этот вопрос с премьер-министром Польши обсуждали. Но мы ждем реальных решений, реальной совместной работы с Польшей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что Кабмин сегодня принял решение по пилотному проекту прокачки нефти в аверсном режиме. И рамки действия этого проекта ограничены.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сообщил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.

“Пробный пуск, я думаю, будет в конце ноября”, - сказал Ю.БОЙКО.

По его словам, объемы пробной прокачки составят 80 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

