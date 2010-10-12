В Генпрокуратуре опровергают информацию о подаче в московский арбитраж иска к «Газпрому» и «Нафтогазу»

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают информацию о подаче в Арбитражный суд Москвы иска к ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Распространенная информация не отвечает действительности. В действительности Генеральная прокуратура Украины подала иск в Хозяйственный суд Киева и направила копию этого иска «Газпрому» как стороне по делу», - отметили в Генпрокуратуре.

В свою очередь, информированный источник в ГПУ отметил, что иск касается спорных 11 млрд. куб. метров газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщило, что якобы Генеральная прокуратура Украины подала иск в Арбитражный суд Москвы к ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

Третьими лицами по делу якобы выступают Кабинет министров Украины и Министерство топлива и энергетики Украины.

Дата предварительного слушания не определена, а подробности арбитражного спора не сообщаются, говорилось в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 июня компания CentraGas Holding AG (Австрия), которая является акционером RosUkrEnergo распространила заявление, согласно которому, Стокгольмский арбитражный трибунал подтвердил, что спорный объем газа был изъят «Нафтогазом» с нарушением условий контракта о хранении газа с RosUkrEnergo, и что «Нафтогаз» обязан возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, который находится в подземных газовых хранилищах Украины, на тех же условиях, как и до изъятия.

Кроме того, согласно сообщению, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

11 млрд. кубометров газа были изъяты “Нафтогазом” у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% акций RosUkrEnergo.