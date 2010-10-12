СБУ завершила следствие по делу о растрате и растаможивании газа «РосУкрЭнерго»

Служба безопасности Украины завершила досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и других служебных лиц указанных государственных учреждений в совершении растраты принадлежащего компании «РосУкрЭнерго АГ» природного газа и его незаконном таможенном оформлении в феврале-марте 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе следствия собрано достаточно доказательств, которые подтверждают вину обвиняемых в инкриминируемых им преступлениях.

Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела во исполнение требований ст. 218-220 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после чего дело будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

Тогда И.ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде Киева, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе.

Позже Шевченковский райсуд Киева признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела о растаможивании 11 млрд. кубометров газа.

По делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела возбужденного в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.