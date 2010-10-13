Стоимость нефти увеличивается на торгах в среду на фоне продолжающегося удешевления доллара к мировым валютам и ожиданий снижения запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7.45 мск увеличилась на 0,37 доллара, или на 0,45% - до 82,04 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 8.09 мск повысилась на 0,33 доллара, или на 0,40% - до 83,54 доллара за баррель.

"Цена около 80 долларов за баррель является приемлемой для стран-производителей и потребителей, поэтому динамика на рынке нефти определяется курсом доллара, - приводит агентство Bloomberg мнение менеджера по продаже деривативов на сырьевые товары Newedge Кена Хасегава (Ken Hasegawa). - Несмотря на то, что мы можем увидеть повышение запасов, рынок ждет роста спроса в следующем году".

Доллар снижается в цене к евро и иене на ожиданиях наращивания Федрезервом программы стимулирующих мер экономики. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США на 8.12 мск снизился на 0,26% - до 77,16 пункта.

Кроме того, поддержку рынку "черного золота" оказывают ожидания снижения запасов нефтепродуктов в США за предыдущую неделю. Так, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ждут снижения запасов бензина на 1,5 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,2 миллиона баррелей. Отчет Минэнерго США будет опубликован в четверг.

По итогам вторника стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEХ снизилась на 0,54 доллара - до 81,67 доллара за баррель