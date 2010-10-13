ГПУ предъявила иск к "Нафтогазу” и “Газпрому"

Генеральная прокуратура предъявила иск о признании недействительными договоров купли-продажи природного газа от 20 января 2009 года между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

По сообщению Генпрокуратуры, 20 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" заключила с ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" договор уступки права требования. По этому договору НАК "Нафтогаз Украины" получила право требования на взыскание задолженности с RosUkrEnergo по обязательствам перед ОАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт" в денежных средствах на сумму 1,7 млрд. дол.

Однако для завладения 11 млрд. куб. м газа, принадлежавшего RosUkrEnergo, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 21 января 2009 года дала незаконное поручение министру топлива и энергетики Украины и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" о приеме этого газа на баланс компании, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На основании вышеупомянутых договора и поручения НАК "Нафтогаз Украины" неправомерно оформила право собственности на 11 млрд. куб. м природного газа, принадлежавшего RosUkrEnergo.

Для придания видимости законности этой сделки НАК "Нафтогаз Украины" 20 января 2009 года заключила с ОАО "Газпром" договоры купли-продажи этого же газа. По этим договорам НАК "Нафтогаз Украины" продал и в этот же день купил у ОАО "Газпром" указанный природный газ за ту же цену.

При этом природный газ фактически не передавался, и продолжал оставаться в подземных хранилищах Украины.

Таким образом, указанные договоры купли-продажи не были направлены на наступление реальных правовых последствий, носили фиктивный характер и заключались лишь с целью незаконного приобретения НАК "Нафтогаз Украины" права на отмеченный газ и его последующего растаможивания в Украине.

Ввиду изложенного, Генеральная прокуратура Украины 15 сентября 2010 года направила в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании указанных договоров купли-продажи природного газа недействительными в связи с их фиктивностью.

Данный иск подан в интересах государства в лице Кабинета министров Украины и Министерства топлива и энергетики Украины к НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

Как сообщили в ГПУ, рассмотрение дела назначено на 21 октября текущего года.

Кроме того, Генеральная прокуратура Украины 10 октября подала в окружной административный суд г. Киева иск о признании противоправным и отмене упомянутого поручения экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Рассмотрение дела назначено на 20 октября.