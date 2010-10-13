Украина не исключает альтернативные энергопоставки в ЕС

Украина готова быть надежным транзитером энергоресурсов в страны Европейского Союза и не исключает возможности альтернативных поставок энергоресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

«Украина всегда будет для Европы надежным транзитером энергоресурсов из России, в частности, в Европу. Но мы не исключаем и альтернативный транзит для подачи энергоресурсов в Европу через территорию нашей страны. Мы открыты для диалога и приветствуем любые предложения в этом направлении», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2009 года Совет министров Энергетического сообщества одобрил решение о присоединении Украины и Молдовы к этой организации.

Окончательное присоединение этих двух стран должно было состояться после устранения расхождений между национальными законами и законодательством ЕС о газовом рынке, а также после ратификации Протоколов о присоединении.

Президент Украины подписал новый закон «Об основах функционирования рынка природного газа» 16 июля этого года.

24 сентября т.г. Украина подписала Протокол о присоединении к Энергетическому сообществу. Согласно европейскому пакту, Украина теперь имеет право покупать газ не только у «Газпрома».

Справка УНИАН. Соглашение о Европейском энергетическом сообществе было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в действие 1 июля 2006 года. Энергетическое сообщество создано с целью распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на страны Юго-восточной Европы и содействия привлечению инвестиции в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения.

На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран-членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.

Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей.