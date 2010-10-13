Украина намерена значительно развить альтернативную энергетику – Бойко

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявляет, что в ближайшие четыре года Украина планирует значительно развить альтернативную энергетику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту».

«В ближайшие четыре года будет построено примерно 2 тыс. мегават (мощностей – УНИАН). Это заменитель примерно двух ядерных блоков энергией из ветра и солнца», – сказал украинский министр.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что потенциал развития альтернативной энергетики в нашей стране очень большой и Украина готова рассмотреть любые предложения зарубежных партнеров.