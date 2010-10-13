«Газпром» и Румыния договорились подготовить расчеты по «Южному потоку»

«Газпром» и Румыния приняли решение подготовить технико-экономические расчеты прохождения «Южного потока» по румынской территории.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром», по итогам визита делегации компании во главе с председателем правления Алексеем МИЛЛЕРОМ в Румынию.

Отмечается, что в ходе визита прошли встречи с премьер-министром Румынии Эмилем БОКОМ и министром экономики, торговли и деловой среды Румынии Ионом АРИТОНОМ. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-румынского сотрудничества в энергетической сфере.

В рамках встречи с И.АРИТОНОМ А.МИЛЛЕР и Генеральный директор Transgaz S.A. Флорин КОСМА подписали Меморандум о намерениях по подготовке технико-экономических расчетов прохождения «Южного потока» по территории Румынии. Для выполнения данной задачи стороны договорились сформировать совместную экспертную группу.

При условии положительных результатов указанных технико-экономических расчетов «Газпром» и Transgaz выйдут с предложением о подписании в I квартале 2011 года российско-румынского межправительственного соглашения о сотрудничестве по «Южному потоку». Данное соглашение станет политической и международно-правовой основой для дальнейшей реализации проекта в Румынии.

В случае подписания межправительственного соглашения, стороны предпримут необходимые усилия для того, чтобы в максимально короткие сроки заключить соответствующие договоренности на межкорпоративном уровне.

Справка УНИАН. Поставки природного газа из России в Румынию осуществляются с 1979 года.

В 2009 году «Газпром» поставил в страну 2,5 млрд куб. м газа. Экспорт российского газа в Румынию осуществляется по двум действующим до 2030 года долгосрочным контрактам.

Через территорию Румынии осуществляется транспортировка природного газа в Болгарию, Македонию, Турцию и Грецию. В 2009 году объем транзита в указанные страны составил 12,5 млрд куб. м.