Азаров привез в Брюссель предложения по модернизации украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ намерен передать ряд предложений по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам в среду на брифинге перед встречей с комиссаром.

При этом он не стал детализировать содержание этих предложений.

«Мы сегодня с ним встречаемся, обсудим эти предложения. О достигнутых результатах мы потом расскажем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС до 2018 года.

2 августа министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сообщил, что инвестиции в модернизацию украинской газотранспортной системы в размере 1,2 млрд. долл. позволят ежегодно экономить до 1,5 млрд. куб. м газа, используемого для перекачивания газа в Европе.

13 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина намерена привлечь к модернизации своей газотранспортной системы Европейский Союз, Россию и ряд других стран.