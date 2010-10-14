«ЛУКОЙЛ» снова останавливает Одесский НПЗ

ОАО «ЛУКОЙЛ» (Россия) сообщает, что в связи с текущей неблагоприятной маркетинговой ситуацией на украинском рынке нефтепродуктов и, как следствие, низкой эффективностью работы ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», в компании принято решение о переносе планового ремонта на предприятии с первого квартала 2011 года на четвертый квартал 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «ЛУКОЙЛ».

В сообщении отмечается, что в связи с этим в третьей декаде октября 2010 года на предприятии начнутся работы по остановке технологических объектов.

В ходе планового ремонта будет проведена регенерация катализатора риформинга и гидроочистки, а также буде реализован ряд инвестиционных проектов, связанных с повышением эффективности работы предприятия. Также будут выполнены работы по ремонту установок с проведением плановой ревизии и диагностики оборудования.

Во время проведения ремонта ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и АЗС ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» будут снабжаться нефтепродуктами, накопленными в резервуарном парке предприятия и поступающими с других НПЗ компании.

Напомним, Одесский НПЗ был остановлен на ремонт с 28 января по 1 апреля 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Одесский НПЗ увеличил переработку нефти на 0,5%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млн. 51,6 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.