Три компании подали заявки на участие в аукционе по экспорту электроэнергии

ООО «Востокэнерго», ООО «Пауэр Трейд» (обе – ДТЭК) и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» подали заявки на участие в сегодняшнем месячном аукционе НЭК «Укрэнерго» на предоставление права доступа к межгосударственным линиям электропередачи для экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель аукционной комиссии «Укрэнерго» Татьяна МУРАВЬЕВА.

По ее словам, ООО «Востокэнерго» и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» подали заявки на лоты так называемого Бурштынского сечения, ООО «Пауэр Трейд» – на один лот сечения ОЭС Украины – Молдавская энергосистема.

Т.МУРАВЬЕВА уточнила, что стартовая цена лотов Бурштынского сечения определена на уровне 5 тыс. грн., на один лот молдавского сечения – на уровне 1 грн.

Справка. Анонс аукциона.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» 5 октября т.г. объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в ноябре текущего года.

На месячный аукцион компания решила выставить 495 МВт пропускной способности так называемого Бурштынского энергоострова, который работает в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию.

Сечение Бурштынского энергоострова разбито на 6 неравных лотов: 4 лота по 100 МВт (2 лота с гарантированной и два лота с негарантированной поставкой) и один лот на 50 МВт (поставка гарантирована), а также один лот на 45 МВт (поставка гарантирована в течение месяца).

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротвирская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт.

Также «Укрэнерго» выставило на торги пять негарантированных лотов суммарным объемом 450 МВт в направлении на Молдову.

Компания также выставила на аукцион 1 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию. Сечение разбито на 4 лота, из которых только по двум лотам (400 и 200 МВт) поставки гарантированы в течение ноября.

В связи с вступившими в силу изменениями к порядку проведения аукционов по предоставлению услуг доступа к межгосударственным ЛЭП для экспорта электроэнергии стартовая цена на лоты будет определяться по максимальной цене, предложенной за тот или иной лот компаниями, пожелавшими принять в них участие.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в январе-августе 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 18,9%, или 404 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,540 млрд. кВт/ч.

77,8% от общего объема украинского экспорта электроэнергии приходилось на поставки по направлению в Беларусь.