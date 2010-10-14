14-16 октября в Киеве состоится 38-е заседание Электроэнергетического совета стран СНГ

В Киеве 14-16 октября 2010 года под председательством президента Электроэнергетического совета стран СНГ, министра энергетики Российской Федерации Сергея ШМАТКО состоится очередное, 38-е заседание Электроэнергетического совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики РФ, в мероприятии примут участие руководители органов управления электроэнергетикой – министры энергетики и главы национальных энергокомпаний государств Содружества, наблюдатели при Электроэнергетическом совете СНГ и представители приглашенных организаций.

На заседании совета планируется обсудить вопросы, связанные с эффективным функционированием Единой энергетической системы с энергосистемами государств, входящих в зону параллельной работы, а также вопросы подготовки энергосистем стран Содружества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг., формирования общего электроэнергетического рынка стран СНГ, выполнения Плана первоочередных мер по реализации Концепции сотрудничества стран-участниц СНГ в отрасли энергетики и пр.

Справка УНИАН. Электроэнергетический совет стран СНГ создан 14 февраля 1992 года. В него входят первые руководители органов управления электроэнергетикой – полномочные представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.