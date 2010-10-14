Украина для прокачки нефти по «Одесса-Броды» в Беларусь расторгнет контракт о реверсе – «Сарматия»

Украинские власти для начала поставок венесуэльской нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» в Беларусь расторгнут контракт с российско-британской ТНК-ВР о реверсном использовании нефтепровода.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор международного трубопроводного предприятия «Сарматия» Сергей СКРИПКА.

Он назвал технологически невозможным временную пробную прокачку венесуэльской нефти через «Одесса-Броды» с сохранением российских поставок в противоположном направлении.

„Пробную прокачку можно будет сделать лишь после того, как будет принято решение о возвращении к аверсного использованию. Это будет одновременно с расторжением контракта на реверс”, - сказал гендиректор «Сарматии».

Он отметил, что основанием для немедленного расторжения контракта может быть невыполнение ТНК-ВР его условий (при стандартных условиях „Укртранснафта” должна была бы предупредить о намерении расторгнуть контракт за 3 месяца – УНИАН).

С.СКРИПКА сказал, что не имеет точных данных об объемах протранспортированной нефти из Брод в Одессу в этом году, заметив, что скорее всего ТНК-ВР не прокачает по итогам года по меньшей мере 9 млн. тонн нефти, как это предусмотрено контрактом.

„По-моему, очень немного”, - сказал он, оценивая поставки в этом году.

С.СКРИПКА добавил, что в прошлом году ТНК-ВР прокачала 9 млн. тонн, отметив, что теперь компания может не протестовать против аверсного использования нефтепровода „Одесса-Броды”.

Как сообщал УНИАН, вчера министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил, что Украина планирует провести пробную прокачку 80 тыс. тонн венесуэльской нефти по нефтепроводу „Одесса-Броды” в Беларусь в ноябре этого года.

С мая через Украину в Беларусь поставляется нефть из Венесуэлы, которая должна заменить более дорогую (из-за введения пошлины для белорусов) российскую нефть.

Нефть, поставки которой в этом году оцениваются в 1,5 млн. тонн при 4 млн. декларируемых, сейчас поставляется из Одессы железнодорожным транспортом.

Справка УНИАН. По нефтепроводу „Одесса-Броды”, построенному в 2001 году, планировалось поставлять каспийскую нефть в Европу, продлив его до польского Плоцка. Это позволило бы уменьшить зависимость от поставок из России.

В то же время участникам проекта, который назвали Евро-Азиатским нефтетранспортным коридором (ЕАНТК), не удалось найти необходимого финансирования на достройку трубопровода до Польши.

С осени 2004 года трубопровод используется для поставок российской нефти из Брод в Одессу, что некоторые эксперты назвали самым большим геополитическим поражением Украины.

„Сарматия” в начале этого года подписала предварительный договор о дофинансировании строительства польской части ЕАНТК за средства Европейской комиссии, которая может выделить около 120 млн. евро, или 25% стоимости сооружения трубопровода в Польше.