Поставки венесуэльской нефти по «Одесса-Броды» помогут реализации ЕАНТК – «Сарматия»

Планируемые поставки венесуэльской нефти по украинскому трубопроводу «Одесса-Броды» в Беларусь будут способствовать реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) для поставок каспийской нефти в Европу.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал генеральный директор созданного для развития ЕАНТК международного трубопроводного предприятия «Сарматия» Сергей СКРИПКА.

„Независимо от того, каспийскую (нефть) на украинские НПЗ или венесуэльскую на белорусский (НПЗ), - это будет для нашего проекта очень полезно”, - сказал он.

С.СКРИПКА отметил, что годовая мощность построенного нефтепровода составляет 14,5 млн. тонн при декларируемых белорусскими властями планах транспортировки около 9 млн. тонн.

По его словам, свободная мощность может быть использована для поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Дрогобыче (Львовская обл.) и Надворная (Ивано-Франковская обл.).

В то же время гендиректор «Сарматии» сказал, что не имеет информации о законтрактованных объемах поставок на эти заводы, отметив, что раньше эти поставки вообще были невозможны из-за реверсного использования трубопровода «Одесса-Броды».

Он добавил, что для рентабельных поставок нефти до польского Плоцка – часть трубопровода к которому еще предстоит достроить – необходимо ежегодно прокачивать 10 млн. тонн нефти.

Как сообщал УНИАН, украинские власти планируют в ноябре провести пробную прокачку венесуэльской нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» в Беларусь, власти которой декларировали намерение с 2011 года поставлять через Украину 10 млн. тонн нефти.

На этой неделе глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил, что осуществление поставок венесуэльской нефти в Беларусь не означает отказ Украины от плана реализовать проект ЕАНТК.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.