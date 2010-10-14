Украина начинает переговоры с Беларусью о поставках электроэнергии в Литву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о начале трехсторонних переговоров с Беларусью по вопросу поставок украинской электроэнергии в Литву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ, которая состоялась после завершения переговоров глав государств.

В частности, литовский журналист в своем вопросе к В.ЯНУКОВИЧУ упрекнул украинскую сторону, что предыдущий Президент Виктор ЮЩЕНКО обещал Литве поставлять электроэнергии «столько, сколько требует государство».

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что действующая украинская власть является последовательной в вопросе выполнения своих, в частности, международных обязательств.

«Мы ни в коем случае не будем ставить вопрос, чтобы нарушать какие-либо соглашения, которые были ранее подписаны и которые сегодня являются действующими. Мы их будем выполнять. Но я такого соглашения не видел, его не существует», - ответил В.ЯНУКОВИЧ.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Президент В.ЮЩЕНКО хотел сделать как можно лучше для Литовской Республики, и он стремился это сделать», - сказал глава государства.

В то же время, он объяснил, что решение вопроса поставок украинской электроэнергии в Литву является непростым, ведь в нем задействована третья сторона – Беларусь как государство-транзитер.

«И мы договорились, что мы такую трехстороннюю работу будем проводить совместно, будем сотрудничать. И значительно улучшать в этом вопросе показатели», - заявил Президент Украины, отметив, что в сфере электроэнергетики нужно развивать сотрудничество не только в вопросе поставок электроэнергии, а также нефти и газа.