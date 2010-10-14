Эксперт: Введение акциза на сжиженный газ увеличит его розничные цены

Президент украинской ассоциации сжиженного газа Сергей ПИВЕНЬ прогнозирует, что в случае введения акциза на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, в размере 40 евро за тонну, что предусмотрено проектом Налогового кодекса, розничные цены на данный вид топлива увеличатся на 20-25 коп./л.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на І Международной конференции «Сжиженный газ Украины 2010» сегодня в Киеве.

По словам С.ПИВНЯ, увеличение розничных цен на сжиженный газ автоматически приведет к росту стоимости большинства перевозок и, соответственно, к повышению цен на товары первой необходимости (молоко, хлеб и т.п.), поскольку большинство перевозок данных видов товаров осуществляются автотранспортом, использующим сжиженный газ в качестве моторного топлива.

Кроме того, С.ПИВЕНЬ отметил, что введение акциза на сжиженный газ также может привести к активизации спекуляций на баллонном газе (баллоны со сжиженный газом для бытового использования), а также к ослаблению конкуренции на оптовом рынке сжиженного газа.

При этом он напомнил, что в проекте Налогового кодекса акциз на сжиженный газ будут уплачивать как производители, так и импортеры данного вида топлива, а освобождаются от его уплаты только те производители, которые будут реализовывать газ в баллонах для бытовых нужд населения. По словам эксперта, в проекте Налогового кодекса не предусмотрено освобождение от уплаты акциза на сжиженный газ, используемый для отопления.

Как альтернативу С.ПИВЕНЬ предлагает взимать акцизный сбор на сжиженный газ прямо на автогазозаправочных пунктах (АГЗП) и установить нулевую ставку акциза на баллонный газ и сжиженный газ, используемый для отопления.

Напомним, в настоящее время акцизный сбор на сжиженный газ в Украине отсутствует. Введение акциза на сжиженный газ в размере 40 евро за тонну предусмотрено в проекте Налогового кодекса.

Справка УНИАН. 50% всего потребляемого в Украине сжиженного газа производят госкомпании (ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Укрнафта»).

По данным Украинской ассоциации сжиженного газа, в настоящее время в Украине работает около 1800 АГЗП и 3,5 млн. хозяйств используют сжиженный газ в баллонах. Также в Украине около 800 тыс. автомобилей работают на сжиженном газе.