Плачков предложил в деле РосУкрЭнерго вернуться к нулевому варианту

Экс-министр топлива и энергетики Украины (2005-2006 гг.) Иван ПЛАЧКОВ считает, что в деле об 11 млрд. куб. м газа необходимо вернуться к нулевому варианту - RosUkrEnergo возвращает себе газ, а ОАО «Газпром» останется должен 1,7 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он сказал в эфире телеканала, комментируя иск Генеральной прокуратуры Украины к НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» с требованием признать недействительными договора от 20 января 2009 года о продаже 11 млрд. куб. м газа.

По его мнению, действительно имели место нарушения законодательства.

«Нафтогаз» продал этот газ «Газпрому» за 1,7 млрд. долл., растаможенный с нарушением законодательства. Почему? Потому, что без согласия владельца нельзя растаможивать этот газ!» — сказал он.

Экс-министр подчеркнул, что в вопросах поставок газа должны учитываться только три критерия: экономическая составляющая сделки, интересы страны и ценовая политика.

И.ПЛАЧКОВ так же считает закономерным, что после решения Стокгольмского арбитража иск был параллельно подан в два суда — киевский и московский. Он согласился с логикой ГПУ, что ситуация должна вернуться к нулевому варианту — RosUkrEnergo возвращает себе 11 млрд. куб. м газа, а «Газпром» останется должен 1,7 млрд. долл.

«Я думаю, что так необходимо сделать, чтобы потом не было прецедентов из-за какой-то политической коньюнктуры без разрешения собственника либо отбирать газ, либо переуступать долги…», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. долл. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

8 сентября т.г. бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в качестве свидетеля побывал на допросе в СБУ в связи с делом компании RosUkrEnergo.

15 сентября Генеральная прокуратура Украины предъявила в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании недействительными договоров купли-продажи природного газа от 20 января 2009 года между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" в связи с их фиктивностью. Рассмотрение отмеченного дела назначено на 21 октября.

Кроме того, 10 сентября Генеральной прокуратурой Украины подан в Окружной административный суд г. Киева иск о признании противоправным и отмене поручения экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО министру топлива и энергетики Украины и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно принятия газа на баланс компании отмеченного объема газа. Рассмотрение данного дела назначено на 20 октября.