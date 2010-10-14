Завтра начнутся переговоры с Беларусью о поставках электроэнергии в Литву

Завтра Украина начинает переговоры с Беларусью о поставках через ее территорию электроэнергии в Литву в объеме около 1,5 млрд. кВт в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня журналистам в Вильнюсе по результатам переговоров с литовской стороной в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Литву.

«Мы с завтрашнего дня начинаем переговоры с белорусскими коллегами о том, чтобы нам разрешили транзит на Литву», - сказал Ю.БОЙКО. По его словам, речь идет об объеме около 1,5 млрд. кВт в год, который готова закупать у Украины Литва.

Как уточнил министр, этот объем составляет треть всей электроэнергии, которую потребляет Литва в год. «Я думаю, что это будет выгодно и для нас как поставщиков электроэнергии, и для Литвы, для которой мы закупаем около трети ее потребностей», - сказал Ю.БОЙКО.

Он сообщил о достигнутых сегодня договоренностях об участии украинских специалистов в предоставлении методической и технической помощи Литве по вопросу консервирования Ингулинской АЭС, которая была остановлена 1 января 2010 года.

«Мы это сделаем, ведь имеем опыт Чернобыля», - заявил Ю.БОЙКО.