РУЭ дождалось - Генпрокуратура «спешит» на помощь

Проявив полное юридическое бессилие в Стокгольме, украинские власти теперь пытаются отыграть проваленное ими же «газовое» дело. При этом полной неожиданность оказался иск Генеральной прокуратуры против «Газпрома» и «Нафтогаза». По прошествии почти 10 месяцев ГПУ вдруг вспомнила о своих обязанностях и требует признать недействительным договор купли-продажи от 20 января 2009 года, заключенный между двумя компаниями, в результате которого РосУкрЭнерго и было незаконно лишено 11 млрд. кубометров газа. Сложившаяся ситуация выглядит абсурдно, так как, скорее всего, ГПУ встала на защиту РУЭ именно тогда, когда компания меньше всего нуждалась в этом…

Проиграть в Стокгольме, чтобы выиграть в Киеве

Ситуация выглядит следующим образом. Генеральная прокуратура Украины заявила, что 13 октября т.г. подала иск в Хозяйственный суд Киева относительно признания недействительным договора между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" от 20 января 2009 года в связи с его фиктивностью.

В прокуратуре отмечают, что данный иск подан в интересах государства в лице Кабинета министров Украины и Министерства топлива и энергетики. Рассмотрение дела назначено на 21 октября.

ГПУ напоминает, что 20 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" заключила с ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" договор уступки права требования. По настоящему договору "Нафтогаз" получил право требования на взыскание задолженности с компании РосУкрЭнерго по обязательствам перед "Газпромом", "Газпром экспортом" в денежных средствах на сумму 1,7 млрд. долл.

Как отмечают в Генпрокуратуре, на основании вышеупомянутого договора и поручения, данного экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, НАК неправомерно оформила право собственности на 11 млрд. куб. м природного газа, который принадлежал РосУкрЭнерго.

На первый взгляд можно предположить, что действия ГПУ не лишены логики. Если суд удовлетворит иск, то РУЭ сможет вернуть себе 11 млд кубометров газа, а переуступку ее долга "Нафтогазу" будет аннулирована. Соответственно, "Газпром" окажется должен НАК 1,7 млрд. долл. за транзит газа, в счет погашения чего и был изъят газ РосУкрЭнерго. В таком случае Украине не придется выполнять решение Стокгольмского суда о передаче РУЭ 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки и платить этой компании 197 млн. долл. штрафа за нарушение контракта.

Спорить на газовые темы зимой не комильфо

Как потом «Газпром» будет разруливать вопрос с долгами РУЭ, нас вроде бы интересовать не должно. Но это теория, на практике все может оказаться совершенно иначе.

Президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук считает, что соглашение о передаче 11 млрд. кубометров газа, принадлежавшего РосУкрЭнерго, на баланс «Нафтогаза» изначально было миной замедленного действия. «Теперь она сработала. Очень плохо, что все вопросы, связанные с этим спором, не были решены в летний период, а начинают обостряться в отопительный сезон. Иск Генпрокуратуры может спровоцировать очень серьезные проблемы в газовой отрасли в наиболее холодный период года. Речь идет о 12 с лишним миллиардах кубометров газа, что является большим объемом для Украины, так как в наших подземных хранилищах сейчас находится всего 24 млн. кубометров газа», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, если прогнозы метеорологов сбудутся и зима окажется экстремально холодной, то данный спор может до предела обострить ситуацию со снабжением потребителей голубым топливом. А.Тодийчук предположил, что судебный иск может привести к аресту 12 млрд. кубометров газа, находящихся в ПХГ Украины.

«Сегодня следует перенести решение всех вопросов, связанных с возвратом 12 млрд. кубометров газа РосУкрЭнерго, на весну следующего года. При этом следует отметить, что Россия фактически устранилась от решения этого вопроса, тогда как незаконное изъятие газа было одобрено не только Юлией Тимошенко, но и премьер-министром России Владимиром Путиным. «Газпром» как соучредитель РосУкрЭнерго должен способствовать тому, чтобы ситуация не накалялась. Нужно пытаться найти внесудебное решение проблемы, чтобы какие-то горячие головы не смогли перевести ее в ранг конфликта», - подчеркнул А.Тодийчук.

Возникает вопрос, неужели в Генпрокуратуре не в курсе, что затевать тяжбу с «Газпромом» зимой крайне неосмотрительно?..

Выждать момент

Но дело не только в сезоне, подобранном для иска. Генпрокуратура спохватилась, когда поезд подходит к своей последней станции, считает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут. «То есть, прокуратура подает иск, когда дело о газе РосУкрЭнерго уже дошло до суда высшей инстанции - Верховного суда Украины», - уточнил эксперт.

(Шевченковский райсуд Киева и Апелляционный суд столицы уже признали решение Стокгольмского суда в пользу РосУкрЭнерго. 23 сентября «Нафтогаз» подал жалобу на их решения в ВСУ).

А.Нарбут убежден, что прокуратура совершила свой «геройский» поступок скорее для отвода глаз. «Если бы ГПУ хотела серьезно вмешаться в этот процесс, то ей стоило бы заинтересоваться им тогда, когда события только разворачивались. И СБУ, и Генпрокуратура должны были еще в январе 2009 года обеспокоиться ситуацией. В худшем варианте Генпрокуратура должна была подключиться к делу, когда стало известно о решении Стокгольмского арбитражного суда, то есть, еще в июне этого года. Она обязана была включиться в процесс в качестве третьей стороны, но так как иск подан только сейчас, то действия ГПУ выглядят скорее как имитация бурной деятельности, чем реальное желание повернуть процесс в новое русло», - подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт не исключает, что будет предпринята попытка привязать решение Верховного суда по делу РУЭ к решению Хозсуда по иску Генпрокуратуры, чтобы, ссылаясь на новые обстоятельства в деле, затянуть процесс и выиграть время. «Это может дать политическому руководству страны время, необходимое для того, чтобы отстоять национальные интересы Украины в переговорах с Россией. Мы же прекрасно понимаем, что сама конструкция изъятия газа у РУЭ создавалась не в Киеве, а в Москве, таким образом, и решать проблему возврата газа РосУкрЭнерго можно только в тех же кабинетах, в которых подписывались соответствующие контракты», - отмечает А.Нарбут.

Что же касается попыток России полностью устраниться от проблемы, то, по мнению эксперта, она сможет это сделать только при попустительстве украинского руководства. «Что собственно и делал предыдущий Кабмин, а теперь это в определенной мере относится и к нынешнему правительству», - считает он.

А.Нарбут воздержался от прогнозов относительно возможных последствий для украинско-российских отношений в «газовой» сфере в случае удовлетворения иска Генпрокуратуры. «Оценивать последствия этого события пока не корректно, но оно вряд ли привнесет какие-то изменения в газовые взаимоотношения между Украиной и Россией. Обострение возможно, но отнюдь не в связи с иском Генпрокуратуры - он может быть лишь поводом, но не причиной. В данном вопросе все находится в руках российского руководства», - констатировал эксперт.

Выводы эксперта основаны на многолетнем опыте украинско-российской «газовой дружбы», а поэтому выглядят весьма убедительными. Действительно, правительства меняются, а вопросы цены российского газа, объемов его поставок, транзита через нашу газотранспортную систему остаются прерогативой Москвы. Украина лишь с переменным успехом пытается смягчить навязанные ей условия. Так и в деле с РосУкрЭнерго - «миловать» Украину или «казнить» будет решать «Газпром». На этом фоне иск Генпрокуратуры действительно выглядит как отчаянная попытка оттянуть расчет с РосУкрЭнерго на как можно больший срок. Хотя при этом нельзя исключать, что своими действиями ГПУ добьется прямо противоположного – спровоцирует очередной «газовый» конфликт с РФ в самый неподходящий момент – зима не за горами…

Антон Лосев (УНИАН)