Кабмин одобрил соглашение между Украиной, РФ и Казахстаном об участии в обогащении урана

Кабинет министров Украины (постановление от 12 октября 2010 г. №926) утвердил Соглашение (в форме обмена нотами) между Кабмином и Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан об участии в деятельности Международного центра по обогащению урана.

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Напомним, украинский госконцерн "Ядерное топливо" приобрел 10% акций Международного центра по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске (Иркутская область, РФ).

Справка УНИАН. В 2007 году Россия и Казахстан создали ОАО "Международный центр по обогащению урана" с целью производства обогащенного гексафторида урана - топлива для изготовления тепловыделяющих элементов, используемых на АЭС.

На данное время акционером ОАО "МЦOУ" являются госкорпорация "Росатом", РФ (80% акций), АО "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акций) и Государственный концерн "Ядерное топливо", Украина (10% акций). С 2008 года мероприятия по вступлению к МЦОУ осуществляет ЗАО "Армянская атомная электростанция", Армения (планируется закупка 10% акций).