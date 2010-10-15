Котировки фьючерсов на нефть снизились

Котировки фьючерсов на нефть в четверг, 14 ноября, снизились с достигнутых в начале торгов максимумов и закрылись с понижением, поскольку отчет правительства показал, что спрос на нефтепродукты в США упал до самого низкого уровня почти за год, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 32 цента, или на 0,4%, до 82,69 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерсы выросли до 84,12 доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 11 центов - до 84,53 доллара за баррель.

Данные Министерства энергетики США сдержали рост цен на нефть, вызванный снижением доллара США. Министерство энергетики сообщило об умеренном – на 400 тыс. баррелей – снижении запасов нефти на неделе 2-8 октября. Это снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали роста запасов. Однако дополнительные данные показали, что недельный спрос на нефть и нефтепродукты упал до самого низкого уровня с ноября.

Запасы бензина уменьшились на 1,8 млн. баррелей, тогда как запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 300 000 баррелей.

В среду Американский институт нефти опубликовал похожие данные, которые показали намного более значительное сокращение запасов в США. Аналитики говорят, что этот отчет помог поддержать цены на нефть, хотя большинство трейдеров ждало более важных данных Министерства энергетики США.

Инвесторы в последние месяцы, по большому счету, игнорировали данные по запасам, так как динамика финансовых рынков находилась в центре внимания трейдеров, торгующих нефтью. Ослабление доллара и рост котировок акций на фондовых рынках ослабили опасения относительно роста запасов в стране и относительно спроса, который остается вялым.

Слабый доллар делает нефть дешевле для покупателей, использующих другие валюты. Рост евро до самого высокого роста против доллара с января недавно подтолкнули цены на нефть выше 84 долларов за баррель впервые за пять месяцев. Снижение американской валюты помогло поддержать фьючерсы на нефть выше 80 долларов за баррель более недели.

Доллар США в четверг продолжал торговаться с понижением. Индекс доллара ICE, который отображает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины валют торговался с понижением на 0,6%. Пара евро/доллар между тем выросла на 0,6% - до 1,4061. По словам некоторых аналитиков, без снижения доллара спрос и предложение на рынке нефти оказали бы небольшую поддержку текущим ценам.

Между тем Организация стран экспортеров нефти снова решила оставить квоты на нефтедобычу без изменений. Это решение было широко ожидаемо, поскольку производители нефти довольны текущим уровнем и устойчивостью цен.

Ноябрьские фьючерсы /фьючерсы с ближайшим сроком истечения срока действия/ на бензин RBOB снизились в цене на 2,96 цента, или на 1,4%, до 2,1365 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 1,68 цента - до 2,2839 доллара за галлон.