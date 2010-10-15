Украина завершает переговоры по дополнительному маршруту поставки нефти в Беларусь

Украина завершает переговоры по открытию дополнительного маршрута поставки нефти в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в ходе 38-го заседания Электроэнергетического совета СНГ сегодня в Киеве.

«Сейчас завершаем переговоры по открытию дополнительного маршрута поставки нефти, в том числе нефтепровода», - сказал он.

При этом министр добавил, что «мы вольны выбирать маршруты, которые экономически выгодны Украине». «Поэтому любые вопросы, которые касаются поставки энергоресурсов, которые имеют очень важное значение и для экономики, и для политики других стран, мы решаем в обстановке компромиссов. Но, тем не менее, на первое место ставим экономический интерес», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Юрий БОЙКО сообщил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.

По его словам, объемы пробной прокачки составят 80 тыс. тонн.

Ранее Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявлял, что продолжаются переговоры с Украиной о переводе нефтепровода "Одесса-Броды" в аверсный режим для прокачки венесуэльской нефти.

Справка УНИАН. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

В мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. По информации министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен с 10 до 9 млн. тонн. В текущем году вместо запланированных ранее 4 млн. тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн. тонн.