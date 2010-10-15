Шматко: Украина должна согласовывать аспекты аверсных поставок нефти по “Одесса–Броды”

Украина должна согласовывать технологические аспекты поставок нефти по нефтепроводу “Одесса – Броды” в аверсном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО в ходе 38-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ сегодня журналистам в Киеве.

«Мы считаем, что наши коллеги имеют право заниматься любыми действиями, которые они считают необходимыми. Главное, чтобы это было выгодно. И нам бы хотелось для того, чтобы мы могли обеспечить технологическую стабильность работы нефтепровода «Дружба», чтобы эти консультации по аверсному режиму работы «Одесса – Броды» с нами просто в технологическом аспекте консультировались», - сказал он. При этом министр добавил, что «мы должны понимать, как это будет функционировать».

«Я думаю, что у наших украинских коллег нефтяников, нефтетранспортников не должно возникнуть больших проблем», - отметил С.ШМАТКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина завершает переговоры по открытию дополнительного маршрута поставки нефти в Беларусь. При этом он добавил, что «мы вольны выбирать маршруты, которые экономически выгодны Украине». «Поэтому любые вопросы, которые касаются поставки энергоресурсов, которые имеют очень важное значение и для экономики, и для политики других стран, мы решаем в обстановке компромиссов. Но, тем не менее, на первое место ставим экономический интерес», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

12 октября Ю.БОЙКО сообщил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.

Справка УНИАН. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

В мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. По информации министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен с 10 до 9 млн. тонн. В текущем году вместо запланированных ранее 4 млн. тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн. тонн.