Польская PERN назначила своего представителя в «Сарматии»

Государственная польская нефтетранспортная компания PERN Przyjaźń назначила своим представителем в правлении международной компании «Сарматия» Радослава БОДЬО.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

Он сказал, что Р.БОДЬО работает в PERN директором департамента надзора за имуществом.

По его словам, PERN назначила своего представителя 30 сентября вместо подавшего в отставку в июне этого года Марчина ЯСТШЕМБСКОГО.

С.СКРИПКА отметил, что обязательство назначить своего представителя в компании было записано в протоколе межправительственной польско-украинской комиссии по экономическому сотрудничество, заседание которой состоялось 29-30 сентября.

Как сообщал УНИАН, PERN после отставки в начале июня М.ЯСТШЕМБСКОГО, который работал в «Сарматии» с 2006 года и возглавлял правление с 2008 года, заявляла о намерении до июля назначить своего нового представителя.

Позже компания перенесла этот строк до собрания акционеров, которое должно было состояться в начале сентября, но представитель так и не был назначен.

Справка УНИАН. Созданная летом 2004 года «Укртранснафтой» и польськой Pern «Сарматия» в 2008 году получила новых акционеров из Азербайджана, Грузии и Литвы, которые владеют по 24,75% акций, кроме литовской Klajpedos nafta, владеющей 1%.

В начале 2010 года компания подписала предварительный договор о дофинансировании проекта ЕАНТК на базе украинского нефтепровода „Одесса-Броды” за средства Евросоюза.

„Сарматия” может получить от ЕС около 120 млн. евро, или 25% стоимости постройки польского участка проекта, если к 2012 году найдет 100% финансирования всего проекта.