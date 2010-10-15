Задолженность НАК «ЭКУ» перед «Углем Украины» составляет 721 млн. грн.

Задолженность энергогенерирующей компании НАК «Энергетическая компания Украины» перед ГП «Уголь Украины» на 1 октября составила 721 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель министра угольной промышленности Украины Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, выступая на коллегии Министерства угольной промышленности,.

По его словам, «Уголь Украины» уже подписал графики погашения задолженности в октябре-декабре с ОАО «Донбассэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

В то же время, вопрос погашения задолженности «Западэнерго» перед оператором рынка угольной продукции пока остается нерешенным.

Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО уточнил, что за девять месяцев текущего года предприятия Минуглепрома отгрузили на нужды ТЭС 13,382 млн. тонн угольной продукции.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.