Минуглепром намерен привлечь у “Укрэксимбанка” 1 млрд. грн.

Министерство угольной промышленности Украины ведет переговоры с “Укрэксимбанком” о привлечении 1 млрд. грн. на техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий по схемам финансового лизинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО.

“Сейчас с “Укрэксимбанком” тоже разговариваем об 1 млрд. грн., тоже на три года”, - сказал министр.

При этом он напомнил, что аналогичное соглашение Минуглепром подписал с российским “ВТБ”.

Ю.ЯЩЕНКО уточнил, что сегодня министерством уже проведены соответствующие процедуры по закупке горно-шахтного оборудования (ГШО) и подписаны лизинговые соглашения с четырьмя предприятиями – производителями ГШО – на общую сумму более 1 млрд. грн.

Как уточнил первый заместитель министра Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, заемщиком по обоим кредитам будет выступать государственное предприятие “Уголь Украины”, которое в дальнейшем будет перераспределять средства кредитов через инвестиционный фонд поддержки и развития угледобывающих предприятий, которые функционируют при операторе рынка угольной продукции.