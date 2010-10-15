Предприятия теплоэнергетики готовят к приватизации

Кабинет министров Украины в ближайшее время начнет подготовку предприятий тепловой энергетики к приватизации.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН об объектах, которые готовит правительство к приватизации в ближайшее время.

«Сейчас надо быстро найти консультантов, которые бы помогли нам разобраться с тепловой энергетикой. Очень фондоемкая отрасль и для нас критичная», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он отметил, что процесс генерации тепловой энергии в настоящее время очень дорогой, неэкономный и предоставляет меньше конкурентных возможностей для Украины на рынке энергии.

По словам С.ТИГИПКО, предприятия тепловой энергетики требуют больших капиталовложений для модернизации, и государство в настоящее время не в состоянии самостоятельно осуществить это.

«Имея 50% ядерной энергетики, которая сегодня очень дешевая и давала бы нам хорошую конкурентную возможность, мы имеем 50% тепловой, которая очень дорогая, неэкономная, требующая большой модернизации. И там государство само не справится, туда надо привлекать частные инвестиции. Вот это самая важная задача в приватизации, если говорить о приватизации в ближайшее время», - сказал С.ТИГИПКО.