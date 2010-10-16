Азарову отчитались Бойко и Шматко

Министры энергетики Украины и России Юрий БОЙКО и Сергей ШМАТКО доложили премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ о выполнении поручений глав правительств обеих стран.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом шла речь во время встречи Н.АЗАРОВА с Ю.БОЙКО и С.ШМАТКО.

В частности, министры проинформировали Н.АЗАРОВА о ходе подготовки к заседанию украинско-российского межправительственного Комитета по экономическим вопросам, которое состоится 27 октября в Киеве. Отмечалось, что подкомитет по вопросам энергетики согласовал протокол, в котором детализирована работа, выполненная по поручению глав правительств Украины и России, и согласована повестка дня последующей работы подкомитета.

С.ШМАТКО отметил также, что по сравнению с предыдущими годами производительность общения с украинскими коллегами, уровень взаимовыгодного сотрудничества принципиально улучшились.

«К заседанию комиссии все рабочие группы, ваша в том числе, должны подготовить абсолютно прагматичные документы, где определены мероприятия, взаимные обязательства относительно их выполнения, сроки выполнения. Столько было потеряно времени, настолько масштабны задания у наших государств, что времени на декларации не осталось, только для практических шагов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.