Азаров и Клюев против компенсаций “РосУкрЭнерго” из бюджета – СМИ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ считают претензии компании “РосУкрЭнерго” необоснованно завышенными и выступают категорически против каких-либо существенных компенсаций за счет госбюджета.

Об этом сообщает газета “Зеркало недели” (№ 38 за 16-22 октября) со ссылкой на свои источники, приближенные к Кабинету министров.

Как напоминает издание, на сегодняшний день уже две судебные инстанции в Украине подтвердили правомерность решения Арбитражного института Торговой палаты города Стокгольм от 8 июня 2010 года, в соответствии с которым НАК “Нафтогаз Украины” обязана вернуть компании “РосУкрЭнерго” 12,1 миллиарда кубометров природного газа.

Для завершения процедуры имплементации решения Арбитражного института Торговой палаты города Стокгольм необходимо последнее решение – Верховного суда Украины, отмечает “Зеркало недели”.