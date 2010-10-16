В Украине начинают подготовку к переговорам Украина-Россия-ЕС по энерговопросам

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО начать подготовку к трехсторонним переговорам Украина-Россия-ЕС по энергетическим вопросам.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, такое поручение глава украинского правительства дал во время встречи с министром энергетики Российской Федерации Сергеем ШМАТКО.

Как отмечается, во встрече также принимал участие Ю.БОЙКО.

Н.АЗАРОВ напомнил, что во время официального визита в Брюссель предложил Европейскому Союзу провести трехсторонние переговоры относительно энергетической сферы, и это предложение было положительно воспринято.

«Украина к переговорам принципиально готова, министр топлива и энергетики Украины получил поручение готовить наше виденье повестки дня таких переговоров. Очевидно, чтобы достичь успеха, чтобы прогнозируемо работать, мы должны совместно оценить потребности и перспективы европейского рынка, а также совместно выработать убедительные гарантии того, что транзитных рисков не существует, и не будет существовать. Перспективы такой согласованной работы, на самом деле, очень значительны», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Брюссель Н.АЗАРОВ сообщил, что Европейская комиссия будет инициировать трехстороннюю встречу ЕС-Украина-Россия по обсуждению ряда проектов сотрудничества в энергетической сфере.