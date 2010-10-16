Москва отказала Минску в пересмотре газового контракта

Москва не откликнулась на просьбу Минска снизить цены на газ в 2011 году, а также в очередной раз подтвердила, что отменит экспортные пошлины на нефть не раньше 2012 года, когда два союзных государства вместе с Казахстаном должны сформировать Единое экономическое пространство, сообщает Рейтер.

Об этом заявил премьер РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета министров союзного государства и встречи глав правительств Таможенного союза.

В четверг замминистра экономики Белоруссии Анатолий Филонов сказал, что Минск попросит Москву пересмотреть контракт на поставки газа с 2011 года.

"Мы договорились сегодня о том, что у нас имеется действующий контракт, который будет работать на протяжении всего 2011 года и цены на газ в 2011 году должны формировать исходя из этого контракта", - сказал Путин на пресс- конференции, показанной телеканалом "Вести-24".

В начале октября Минск сказал, что ждет роста стоимости поставляемого из РФ газа с начала будущего года до $210 за 1.000 кубометров с нынешних $184, а Газпром сообщил, что средняя цена газа для Белоруссии может составить $220 против $185 за 1.000 кубометров в этом году. Стороны не уточняли, будут ли названные цены среднегодовыми или начнут действовать с начала года.

Белоруссия сохранила самые значительные льготы при оплате российского газа и покупает его без уплаты таможенных пошлин, по цене, которая составляет 0,9 от среднеевропейской цены. Однако со следующего года страна должна перейти на 100-процентную оплату газа.

Путин отнес формирование цены на газ к компетенции хозяйствующих субъектов, однако сообщил, что дал поручение Газпрому проработать новый контракт на 2012-2015 годы с учетом планов России перейти к равнодоходности внутренних и внешних цен на газ с 2015 года.

"Газпрому дано указание начать работу сегодня по подготовке контракта на 2012- 2015 годы исходя из наших стратегических обязательств и желания выстроить единое экономическое пространство с учетом выхода на равнодоходность с 2015 года", - сказал Путин.