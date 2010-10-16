Министр энергетики РФ: выполнение газовых контрактов Украиной должно быть главным приоритетом

Министр энергетики России Сергей ШМАТКО подчеркивает, что выполнение газовых контрактов Украиной должно быть главным приоритетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства энергетики России, на пресс-конференции в Киеве по итогам 38-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ С.ШМАТКО, отвечая на вопрос о газовых отношениях России и Украины, отметил, что у двух стран есть контракт по поставкам газа, который должен выполняться в полной мере.

Он отметил, что при этом позиция российской стороны по данному вопросу «максимально доброжелательна и конструктивна». Россия идет на рассмотрение украинских предложений об изменении подходов в принципах ценообразования на газ, учитывая и настойчивость украинской стороны, и объективные экономические факторы, добавил он.

«Однако, даже учитывая то, что мы рассматриваем какие-либо предложения, для нас приоритетно выполнение украинской стороной имеющихся газовых контрактов», - подчеркнул министр энергетики РФ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что надеется на успешный результат переговоров с Российской Федерацией об изменении формулы образования цены на газ.

«Когда мы подпишем новое соглашение, тогда приду к вам в студию и скажу, что мы нашли общий язык. …Мы не говорим, что нам нужны какие-то уступки. Нам нужны равноправные соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сегодня, когда в стране сложилась стабильная финансово-экономическая ситуация, у правительства есть запас времени, чтоб убедить РФ в необходимости изменения формулы. «У нас есть время, и мы будем настойчиво работать с Россией не зажатыми временем и условиями», - заявил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также отметил, что сегодня оптимальной для украинских химических предприятий является цена на газ в 170-180 долларов за тысячу кубометров, а для металлургических – не выше 210 долларов.

Вместе с этим, комментируя заявление заместителя председателя Госдумы РФ, президента Российского газового общества Валерия ЯЗЕВА о том, что об изменении формулы в переговорах речь не идет и идти не может, Н.АЗАРОВ заявил: «Мы его уважаем, но мы с ним переговоров не ведем. Мы настойчиво разговариваем с руководством России. Именно с руководством правительства – с теми, кто в правительстве отвечает за поставки газа», - сказал глава Кабмина.