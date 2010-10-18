Клюев поручил подготовить программу по привлечению инвестора на КГОКОР

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству промышленной политики подготовить качественную программу по привлечению эффективного инвестора для достройки и запуска работы Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба первого вице-премьер-министра.

По результатам совещания по вопросам развития Кировоградской области А.КЛЮЕВ поручил Минпромполитики также подготовить проект нормативно-правового акта об отмене запрещения на приватизацию комбината.

Кроме этого, первый вице-премьер-министр Украины дал поручение направить группу специалистов на предприятие для его тщательного обследования. В эту группу будут включены также представители региональных и местных органов власти и профильных научных институтов.

«Параллельно вы должны вести переговоры с инвесторами. Они есть. Это, в том числе, и украинские инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в достройку комбината. Необходимо, чтобы предприятие заработало», - сказал он.

А.КЛЮЕВ поручил министерству составить четкий план-график мероприятий по запуску КГОКОР. «Мы на заседании Кабинета министров его рассмотрим, примем решение, и вместе с Министерством иностранных дел будем вести переговоры с румынами, венграми, словаками и другими инвесторами», - отметил первый вице-премьер-министр.

Как сообщалось, строительство комбината в городе Долинская (Кировоградская область) началось в 1985 году как общее строительство СССР, Румынии, Словакии и Болгарии. КГОКОР был запланирован на переработку слабомагнитных окисленных руд. В начале 90-х строительство было заморожено, комбинат так и не был введен в эксплуатацию.