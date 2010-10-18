Польша согласовала новый текст газового договора с «Газпромом»

Польские власти на вчерашних переговорах в Москве согласовали новый текст газового договора с главным поставщиком «голубого топлива» в страну - российским «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщило ответственное за переговоры польское министерство экономики.

«Согласован текст межправительственного соглашения, которое будет парафировано в момент завершения переговоров по операторскому договору между компаниями EuRoPolGaz и Gaz-System», - сообщила пресс-служба министерства.

Министерство не предоставило дополнительной информации о том, когда договор, который должны утвердить еще правительства Польши и России, может быть подписан.

В тоже время министерство экономики заявило, что Польше не угрожает срыв газовых поставок, что привело бы к ограничению снабжения промышленных предприятий (о такой возможности в начале октября предупреждала польская нефтегазовая компания PGNIG – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, первую версию утвержденного еще в феврале 2010 года газового польско-российского договора не удалось подписать до сих пор из-за замечаний Европейской комиссии.

Исполнительный орган Евросоюза потребовал от Польши отказаться от предоставления «Газпрому» эксклюзивного права пользоваться транзитным Ямальским газопроводом до 2045 года и предоставлять ему скидки на транзит.

Еврокомиссия также выступает за передачу Ямальского газопровода, которым ежегодно через Польщу в Германию поставляется около 30 млрд. кубометров газа, польскому оператору газовых сетей компании Gaz-System.

«Газпром» хочет сохранить управление трубой компанией EuRoPolGaz, в которой ему принадлежит 48% акций.