Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX в пятницу снизились

Котировки фьючерсов на нефть снизились в пятницу, 16 октября, приблизившись к отметке 81 доллар за баррель, на фоне роста доллара США и падения акций, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть достигли 81,25 доллара за баррель, опустившись на 1,44 доллара, или на 1,7%, после падения до 80,75 доллара за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE упали в цене на 1,65 доллара - до 82,55 доллара за баррель.

В пятницу утром торги проходили без определенного направления на фоне волатильных колебания доллара и акций, но в течение сессии цены на нефть опустились, так как доллар вырос с новых восьмимесячных минимумов.

Выступление председателя Федеральной резервной системы Бена БЕРНАНКЕ оставило открытой возможность дальнейшего стимулирования, но инвесторы опасались, что акции и рынки энергоносителей, так же как и доллар, уже учли возможность действий со стороны центрального банка.

В последние недели цены на нефть ориентировались на поведение доллара. Ослабление доллара делает нефть дешевле для держателей других валют. Наблюдавшееся в последнее время падение доллара побудило инвесторов покупать такие активы, как нефть, золото и другие сырьевые товары.

Экономические данные и падение доллара оттеснили на второй план опасения относительно все еще высоких запасов нефти и нефтепродуктов. Министерство энергетики США в четверг, 15 октября, сообщило о небольшом сокращении запасов нефти, но также отметило, что недельный спрос на нефть и топливо в США упал до самого низкого уровня с ноября.

Участники рынка также следили за демонстрациями во Франции, которые ударили по энергетической инфраструктуре страны. В связи с забастовками в промышленности, которые выражают протест против национальной пенсионной реформы, французские нефтеперерабатывающие заводы сократили или остановили производство, сообщил профсоюз Confederation Generale du Travail.

Забастовка в одном из французских нефтяных портов, который является третьим по величине в мире, продолжалась уже 19-й день.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB снизились в цене на 3,27 цента, или на 1,5%, до 2,1038 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 5,31 цента - до 2,2308 доллара за галлон.