Беларусь и Венесуэла подписали контракт

ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и компания "Петролеос де Венесуэла" подписали контракт на поставку венесуэльской нефти в Беларусь в 2011-2013 годах в объеме 10 млн. тонн ежегодно.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, соответствующий документ был подписан между компаниями в рамках визита в Беларусь Президента Венесуэлы Уго ЧАВЕСА.

Кроме того, РУП "ПО "Белоруснефть" и АО "Венесуэльская нефтяная компания" подписали Меморандум о взаимопонимании, который предполагает увеличение площади совместного белорусско-венесуэльского предприятия "Петролера БелоВенесолана". Документ подтверждает намерение Венесуэлы передать Беларуси два новых месторождения, что, с учетом имеющихся, позволит белорусской стороне добывать на территории Венесуэлы более 1 млн. тонн нефти в год.

У.ЧАВЕС заявил, что гарантирует стабильность поставок нефти в Беларусь. "Мы в курсе, что ваши нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в нефти. У белорусских НПЗ не будет нехватки нефти на годы вперед. Иметь возможность привезти нефть из Венесуэлы в сердце Европы на ваши НПЗ - это является стратегически важным для нас. Вы нам позволяете создавать новые пути для торговли нашей нефтью. Мы гордимся тем, что наши корабли могут доставлять в Беларусь или через Черное, или через Балтийское море нашу нефть", - сказал Президент Венесуэлы.

В свою очередь, А.ЛУКАШЕНКО поблагодарил венесуэльскую сторону за организацию поставок в Беларусь углеводородного сырья. "Мы особенно признательны руководству и работникам Венесуэльской нефтяной компании, которая выполняет все договоренности", - цитирует пресс-служба слова А.ЛУКАШЕНКО.