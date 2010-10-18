Евросоюз, Украина и Россия 22 ноября могут обсудить сотрудничество в сфере энергетики

Европейский Союз, Украина и Россия могут обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики 22 ноября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Марлин ХОЛЗНЕР.

“Рассматривается возможность организации такой встречи 22 ноября”, - сказала она.

По словам представителя Еврокомиссии, в этот день в Брюсселе состоится конференция, посвященная 10-й годовщины Энергетического диалога между ЕС и Россией, а также саммит Украина-ЕС.

Вместе с тем, окончательная дата встречи и уровень неформальных дискуссий пока не определены.

Как сообщал УНИАН, 14 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил журналистам, что Еврокомиссия будет инициировать трехстороннюю встречу ЕС-Украина-Россия для обсуждения сотрудничества в энергетике.