Украина будет добывать нефть и газ в Венесуэле. Янукович и Чавес договорились

Украина будет добывать нефть и газ на территории Венесуэлы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной с Президентом Венесуэлы Уго ЧАВЕСОМ пресс-конференции, которая состоялась по результатам украинско-венесуэльских переговоров в Киеве.

«Мы с Президентом ЧАВЕСОМ договорились о том, что Украина начнет добычу нефти и газа на территории Венесуэлы», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что этот вопрос будет одним из приоритетных в контексте украинско-венесуэльских отношений.