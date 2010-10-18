Украина будет добывать нефть и газ в Венесуэле. Янукович и Чавес договорились
15:22, 18 октября 2010Энергетика
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Украина будет добывать нефть и газ на территории Венесуэлы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной с Президентом Венесуэлы Уго ЧАВЕСОМ пресс-конференции, которая состоялась по результатам украинско-венесуэльских переговоров в Киеве.
«Мы с Президентом ЧАВЕСОМ договорились о том, что Украина начнет добычу нефти и газа на территории Венесуэлы», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что этот вопрос будет одним из приоритетных в контексте украинско-венесуэльских отношений.
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