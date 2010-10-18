Уровень расчетов за газ в Украине вырос до 89,8%

На протяжении января-сентября этого года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 31,264 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 45,031 млрд. грн, за который оплачено 40,437 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-сентябре увеличился на 1,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 89,8%.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 46 млрд. 389,3 млн. грн, за который оплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2009 году сократился на 7,5 процентных пункта, по сравнению с 2008 годом, до 86,4%.