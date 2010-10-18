Украина сократила транспортировку нефти на 20,7%

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-сентябре т.г. сократилась на 20,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 22,925 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-сентябре т.г. составил 15,473 млн. тонн нефти, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

За 9 месяцев т.г. филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом протранспортировано 15,730 млн. тонн нефти, что на 17,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано 7,195 млн. тонн нефти, что на 27,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-сентябре т.г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 67,5%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 32,5%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 5,9%, или на 2,431 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, до 38,535 млн. тонн. При этом транзит в страны Европы в 2009 году составил 29,112 млн. тонн нефти, что на 11,4%, или на 3,731 млн. тонн меньше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.