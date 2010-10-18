Украина скоро начнет транспортировать нефть в Беларусь по трубе

Украина в ближайшее время начнет транспортировку венесуэльской нефти в Беларусь по нефтепроводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Президентом Венесуэлы Уго ЧАВЕСОМ, которая состоялась по результатам украинско-венесуэльских переговоров в Киеве.

«Что касается транспортировки венесуэльской нефти в сторону Беларуси - мы ее будем транспортировать столько, сколько ее будет поступать в черноморские порты Украины», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «сегодня мы транспортируем эту нефть в цистернах, но уже в ближайшее время мы перейдем на транспортировку по нефтепроводу».

«Это наш план, который мы наметили в отношениях с Венесуэлой и Беларусью. И в дальнейшем в этом треугольнике мы договорились, что мы этот вопрос будем решать совместно», - подчеркнул также Президент Украины.

В то же время он заявил, что ни разу не слышал, чтобы российская сторона мешала процессу транспортировки венесуэльской нефти через территорию Украины в Беларусь.

«Мы считаем, что решение этого вопроса для Беларуси ни в коем случае не противоречит интересам России. Это не нарушает отношения Украины и России», - также отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Президент Венесуэлы У.ЧАВЕС заявил, что сотрудничество Венесуэлы с Беларусью в энергетической сфере никоим образом негативно не влияет на интересы других стран.

В частности, он заверил, что обсудил накануне этот вопрос с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ и не услышал от него никаких возражений.

Как сообщал УНИАН, 12 октября министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу “Одесса – Броды” в Беларусь будет осуществлена в конце ноября.

Справка УНИАН. Венесуэльская нефть, которую закупает Беларусь, завозится танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырьский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.