Три угольных и одно газовое месторождения продадут на ноябрьском аукционе

Министерство охраны природной окружающей среды выставило на аукцион по продаже спецразрешений на недропользование три угольных и одно газовое месторождения.

Об этом сказано в официальном сообщении Минприроды, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№194 от 19 октября т.г.).

Согласно сообщению, на аукцион будут, в частности, выставлены спецразрешения на добычу угля на участке Боржиковская Северная (Перевальский район Луганской обл., подтвержденные запасы - 3,58 млн. тонн) со стартовой ценой 729,3 тыс. грн., шахтоучастках в Антрацитовском районе (Луганская обл., 3,6 млн. тонн) стоимостью 816,7 тыс. грн. , а также участок шахты «Фоминская» (Шахтерский район Донецкой обл., 0,5 млн. тонн.) стартовой ценой 158,4 тыс. грн. Срок действия лицензии по указанным месторождениям 20 лет.

Также на аукцион выставлено спецразрешение на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой Краснопоповского месторождения природного газа (Креминский район Луганской обл.). Стартовая цена 5-ти летней лицензии – 2,845 млн. грн.

Всего на ноябрьский аукцион выставлено 21 спецразрешение. Помимо упомянутых, на аукцион выставлены также разрешения на добычу известняка, гранита, габра-диабазов, мергеля, питьевых подземных вод, а также минеральных лечебных грязей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до третьего ноября. Аукцион состоится 24 ноября.

Как сообщал УНИАН, Минприроды рассчитывает выручить 250 млн. грн. от продажи в текущем году специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Напомним, что Кабинет министров Украины в июле утвердил порядок продажи и порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на недропользование в 2010 году.

За 2009 год первичный рынок участков недр и месторождений или прав на них, где продавцом выступает государство в лице Минприроды Украины, вырос почти вдвое - до 137 млн. грн.